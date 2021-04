Scuole Estero, contingente personale scolastico 2021/22: ripartizione delle 674 unità. Decreto e tabelle (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il MAECI ha trasmesso il Decreto Interministeriale 2887 del 21 aprile 2021 relativo al contingente del personale scolastico da destinare all’Estero. In totale si ratta di 674 unità tra docenti, Dsga, amministrativi, dirigenti. Di 120 unità è invece il contingente per le Scuole europee. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il MAECI ha trasmesso ilInterministeriale 2887 del 21 aprilerelativo aldelda destinare all’. In totale si ratta di 674tra docenti, Dsga, amministrativi, dirigenti. Di 120è invece ilper leeuropee. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Scuole Estero, contingente personale scolastico: ripartizione delle 674 unità. Decreto e tabelle - ITTL_DDA : A.S. 2020/2021 – Circolare n. 166 – Comparto istruzione e Ricerca- Sezione Scuola. Proclamazione sciopero per l’int… - cislscuola : ESTERO NEWS 10/2021 - Scuole all'estero, il contingente per l’a.s 2021/22 e la ripartizione dei posti.… - andrea_82b15 : @GliEhuilibri @zarcozilesi Se non ricordo male uscì una statistica riguardo ciò: l’Italia tra i paesi top è quello… - ITTL_DDA : A.S. 2020/2021 – Circolare n. 163 – Oggetto: comparto istruzione e Ricerca- Sezione Scuola. Proclamazione sciopero… -