Advertising

MediasetTgcom24 : Scuola, scatta il 'Piano estate': partecipazione volontaria #scuola - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Scuola, scatta il 'Piano estate': partecipazione volontaria #scuola - CarpaneseSilva1 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, scatta il 'Piano estate': partecipazione volontaria #scuola - DavideBoni : RT @MediasetTgcom24: Scuola, scatta il 'Piano estate': partecipazione volontaria #scuola - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, scatta il 'Piano estate': partecipazione volontaria #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola scatta

TGCOM

commenta La partecipazione degli studenti al 'Piano estate' per la, che prevede istituti aperti a luglio e agosto per recuperare la socialità persa in questi mesi di pandemia, sarà volontaria sia per gli studenti che per i docenti. Le attività potranno ...... l'obbligo di mantenere i figlisin dalla nascita di questi ultimi, a prescindere quindi ... lao anche l'affitto di una casa ove far dormire i figli). Ciò apre le porte a due ...La partecipazione degli studenti al "Piano estate" per la scuola, che prevede istituti aperti a luglio e agosto per recuperare la socialità persa in questi mesi di pandemia, sarà volontaria sia per gl ...Considerato l’alto numero di contagi alla struttura dell’infanzia "Cipì" il sindaco ha deciso di chiudere la scuola materna fino al 5 maggio ...