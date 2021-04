“Scuola, regioni e comuni vanno per conto loro. Me ne vado, sono stanco”: Agostino Miozzo lascia l’incarico da consulente al Miur (Di mercoledì 28 aprile 2021) Agostino Miozzo, prima coordinatore del Comitato tecnico scientifico e poi consulente per la Scuola del ministro Bianchi, ha deciso di lasciare l’incarico. L’annuncio arriva dalle colonne del Messaggero, a cui il medico – che tra gennaio 2020 e aprile 2021 è stato in prima linea nell’emergenza Covid – rilascia un’intervista. “Sulla Scuola non è possibile che vi siano regioni o comuni che vanno per conto loro – dice -, senza applicare le decisioni del governo. Serve uno sforzo per ripartire e andrebbero effettuati molti più tamponi. Qualcuno lo fa, molti altri no”. Spiega poi di ritenere che il suo ruolo da consulente si sia esaurito, e che è “molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021), prima coordinatore del Comitato tecnico scientifico e poiper ladel ministro Bianchi, ha deciso dire. L’annuncio arriva dalle colonne del Messaggero, a cui il medico – che tra gennaio 2020 e aprile 2021 è stato in prima linea nell’emergenza Covid – riun’intervista. “Sullanon è possibile che vi sianocheper– dice -, senza applicare le decisioni del governo. Serve uno sforzo per ripartire e andrebbero effettuati molti più tamponi. Qualcuno lo fa, molti altri no”. Spiega poi di ritenere che il suo ruolo dasi sia esaurito, e che è “molto ...

