Scuola, lezioni e corsi anche d'estate. Il governo ci mette i fondi, le Marche un suo piano. Ecco come funziona (Di mercoledì 28 aprile 2021) ANCONA - La Scuola va ai tempi supplementari. Con il piano per l'estate varato dal ministero dell'Istruzione, le attività proseguiranno, su base volontaria, anche nei mesi di giugno, luglio ed agosto. ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 28 aprile 2021) ANCONA - Lava ai tempi supplementari. Con ilper l'varato dal ministero dell'Istruzione, le attività proseguiranno, su base volontaria,nei mesi di giugno, luglio ed agosto. ...

