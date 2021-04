Scuola in estate? Ecco cosa avrebbe deciso di fare il Governo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il “piano estate” stabilito dal Governo dovrebbe prevedere il ritorno a Scuola, ma fanno già discutere le tempistiche. Scuola (Adobe Stock)Come ben sappiamo, con l’arrivo della pandemia, la DAD è stata sempre più importante per gli studenti italiani. Neanche i precedenti investimenti hanno consentito una riapertura delle scuole in sicurezza. Ecco che il nuovo Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, ha stipulato un piano estate. Un programma che porterebbe i ragazzi e i professori in aula anche a luglio e agosto. Questo piano estate, a detta del ministro, potrebbe rappresentare un nuovo inizio. Questo nuovo capitolo è caratterizzato da tre fasi. Il rafforzamento degli apprendimenti a giugno, il recupero della socialità a luglio e agosto e la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il “piano” stabilito daldovrebbe prevedere il ritorno a, ma fanno già discutere le tempistiche.(Adobe Stock)Come ben sappiamo, con l’arrivo della pandemia, la DAD è stata sempre più importante per gli studenti italiani. Neanche i precedenti investimenti hanno consentito una riapertura delle scuole in sicurezza.che il nuovo Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, ha stipulato un piano. Un programma che porterebbe i ragazzi e i professori in aula anche a luglio e agosto. Questo piano, a detta del ministro, potrebbe rappresentare un nuovo inizio. Questo nuovo capitolo è caratterizzato da tre fasi. Il rafforzamento degli apprendimenti a giugno, il recupero della socialità a luglio e agosto e la ...

Advertising

fisco24_info : Piano estate da 510 milioni per recuperare la scuola persa: Il ministro Bianchi presenta il piano: subito dopo la f… - 24Trends_Italia : 9. Scuola estate - 5mille+ 10. Maradona - 5mille+ - ichosenyou : 'a scuola in estate per recuperare la socialità' probabilmente una delle più grandi stronzate mai sentite fino ad o… - ninaeffemele : RT @marisamoles: 510 milioni di euro stanziati per la 'scuola d'estate' (che immagino sarà presa d'assalto, specie dagli studenti delle scu… - pbrex668 : RT @scrip: 500 milioni di euro per la scuola d'estate (facoltativa) che, a quanto par di capire, sarà un'animazione estiva un po' più cultu… -