Scuola | Giannelli presidi | ' sì Piano estate ma serve riposo | dirigenza non sia lasciata sola'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Condividiamo il significato politico e il valore sociale del2021, specie con riferimento ai soggetti meno tutelati e, quindi, più colpiti dai nefasti effetti della pandemia. Non possiamo ignorare però che l'organizzazione delè affidata al personale scolastico, estremamente provato da un anno scolastico terribilmente faticoso. Qualsiasi esercito ha bisogno di riposarsi tra una battaglia e l'altra e questo principio è valido anche per la”. E' il commento di Antonello, presidente dell'Associazione nazionalerelativamente all'incontro a distanza riguardanti i dirigenti scolastici con il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. “Sappiamo bene che i colleghi assicureranno, come hanno sempre fatto, il loro impegno ...