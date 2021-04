Scuola: ecco il “Piano estate”. In cosa consiste e come funziona? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Piano estate prevede la partecipazione scolastica (su base volontaria) degli studenti, e perfino dei docenti, anche a luglio ed agosto. Le attività potranno svolgersi anche in spazi aperti delle scuole e del territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi, come riportato da TGCOM. Investiti 510 milioni di euro per il progetto. È stato pensato un Piano diviso in 3 fasi: potenziamento dell’apprendimento a giugno, recupero socialità a luglio e agosto ed accoglienza fino al riavvio delle lezioni a settembre. Ci saranno percorsi sulla tutela dell’ambiente, sulla sostenibilità, sulla legalità, l’arte, la musica, lo sport e il digitale con un largo uso di laboratori. “La Scuola non si è mai fermata durante tutta la pandemia. È rimasta sempre in contatto con le nostre ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilprevede la partecipazione scolastica (su base volontaria) degli studenti, e perfino dei docenti, anche a luglio ed agosto. Le attività potranno svolgersi anche in spazi aperti delle scuole e del territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi,riportato da TGCOM. Investiti 510 milioni di euro per il progetto. È stato pensato undiviso in 3 fasi: potenziamento dell’apprendimento a giugno, recupero socialità a luglio e agosto ed accoglienza fino al riavvio delle lezioni a settembre. Ci saranno percorsi sulla tutela dell’ambiente, sulla sostenibilità, sulla legalità, l’arte, la musica, lo sport e il digitale con un largo uso di laboratori. “Lanon si è mai fermata durante tutta la pandemia. È rimasta sempre in contatto con le nostre ...

