Scuola d'estate, un preside: così il ministro ci dà la mazzata finale: rifiuterò i soldi. Lettera (Di mercoledì 28 aprile 2021) Inviato da Eugenio Tipaldi - Invece di darci una medaglia al valor civile non dico d'oro ma almeno di bronzo (qualche collega l'ha ricevuta dal presidente Mattarella), a noi presidi e insegnanti che sono rimasti per scelta nelle trincee delle scuole di frontiera, ci danno la mazzata finale: ci danno la colpa delle basse competenze degli allievi, perciò ci obbligano a formarci (vedi PNRR per la formazione). L'articolo .

