Scuola, Bianchi vara ‘Piano estate’: via libera a pacchetto da 510 milioni (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – “L’emergenza sanitaria ha inevitabilmente accentuato problematiche preesistenti, ha evidenziato le diseguaglianze e accresciuto le fragilità. Per questo abbiamo voluto un Piano di accompagnamento, un ponte tra quest’anno e il prossimo, un’occasione che consenta a bambini e ragazzi di rafforzare gli apprendimenti e recuperare la socialità. Utilizzeremo questo periodo estivo per costruire un nuovo inizio. Riporteremo la Scuola al centro della comunità, creando spazi di potenziamento delle competenze e di recupero delle relazioni”. È quanto ha affermato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi presentando il Piano per l’estate, dai 3 ai 18 anni, messo a punto dal ministero. Rafforzamento di quanto è stato appreso in questo anno scolastico in giugno, recupero della socialità in luglio e agosto, accoglienza e avvio delle lezioni a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – “L’emergenza sanitaria ha inevitabilmente accentuato problematiche preesistenti, ha evidenziato le diseguaglianze e accresciuto le fragilità. Per questo abbiamo voluto un Piano di accompagnamento, un ponte tra quest’anno e il prossimo, un’occasione che consenta a bambini e ragazzi di rafforzare gli apprendimenti e recuperare la socialità. Utilizzeremo questo periodo estivo per costruire un nuovo inizio. Riporteremo laal centro della comunità, creando spazi di potenziamento delle competenze e di recupero delle relazioni”. È quanto ha affermato il ministro dell’Istruzione Patriziopresentando il Piano per l’estate, dai 3 ai 18 anni, messo a punto dal ministero. Rafforzamento di quanto è stato appreso in questo anno scolastico in giugno, recupero della socialità in luglio e agosto, accoglienza e avvio delle lezioni a ...

Advertising

TeresaBellanova : Mi auguro che il Ministro Bianchi voglia accogliere l'appello di @puglia_viva in risposta alla decisione inaccettab… - 1970Germano : #Scuola ecco il “Piano estate”. Bianchi: «Un ponte per il nuovo inizio» Il governo investe 510 milioni per promuov… - SecolodItalia1 : Scuola d’estate, il ministro Bianchi presenta il piano. Sindacati e famiglie già sul piede di guerra… - cargiov : @SimoneFana Ma quanti anni ha? Si avvicinerà ai novanta a occhio. Ho I capelli bianchi e lui era in auge quando ancora non andavo a scuola! - EspEspos : Poverino, non ha fatto i conti con il potere. -