Scuola aperta anche in estate: per imparare, ma soprattutto per socializzare (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’anno scolastico terminerà il 15 o il 16 giugno (il 30 per la materna), ma la scuola non chiuderà: su base volontaria, studenti e insegnanti – pagati extra – proseguiranno le attività, insieme a esperti esterni, fino a settembre, per consolidare l’apprendimento, ma soprattutto la socialità, messa a dura prova in un anno scolastico segnato da chiusure e da dad, a causa della pandemia. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’anno scolastico terminerà il 15 o il 16 giugno (il 30 per la materna), ma la scuola non chiuderà: su base volontaria, studenti e insegnanti – pagati extra – proseguiranno le attività, insieme a esperti esterni, fino a settembre, per consolidare l’apprendimento, ma soprattutto la socialità, messa a dura prova in un anno scolastico segnato da chiusure e da dad, a causa della pandemia.

Advertising

Acid0_nucleic0 : La scuola rimarrà aperta d'estate ma con adesione ( dei docenti) su base volontari...ah..ahaha...aa - itsmc17 : RT @snowpointexe: scuola aperta in estate per chi vuole andare su base volontaria scusa carloarmando ma secondo te io vado a scuola su base… - maayooneesee : RT @snowpointexe: scuola aperta in estate per chi vuole andare su base volontaria scusa carloarmando ma secondo te io vado a scuola su base… - StarColombo : RT @MarcoCSermoneta: #Israele - aggiornamento #COVID19: 5,38 milioni già vaccinati (~90% degli israeliani di età pari o superiore a 50 ann… - lovescarjo : RT @snowpointexe: scuola aperta in estate per chi vuole andare su base volontaria scusa carloarmando ma secondo te io vado a scuola su base… -