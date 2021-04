Scrittori | Fernando Aramburu | a settembre esce il suo nuovo romanzo 2

Leggi su liberoquotidiano

Fernando Aramburu, nato a San Sebastián nel 1959, ha studiato Filologia ispanica all'Università di Saragozza e negli anni Novanta si è trasferito in Germania per insegnare spagnolo. Dal 2009 ha abbandonato la docenza per dedicarsi alla scrittura e alle collaborazioni giornalistiche. "Patria", grande successo di critica e di pubblico in ­Spagna, ha avuto anche in Italia una straordinaria accoglienza, vincendo il ­Premio Strega Europeo e il Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sempre con "Patria" ha vinto il Premio Euskadi, il Premio Francisco Umbral e il Premio Letterario Atene. Nel 2020 Guanda ha pubblicato un graphic novel ispirato al. Sempre per Guanda sono usciti "Anni lenti" (2018), "Dopo le fiamme" (2019), "Mariluz e le sue strane avventure" (2019), "Il rumore di quest'epoca" (2021).