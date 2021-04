Scrittori | al macero biografia Philip Roth | clamorosa decisione editore Usa**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) New York, 28 apr. - (Adnkronos) - Finisce all'annunciato volume betseller ": The Biography" dopo che l'autore Blake Bailey è finito sotto accusa per molestie sessuali e stupri. Laè stata presa dalla casa editrice statunitense W.W. Norton, che si è anche impegnata a donare l'importo dell'anticipo del libro di Bailey a organizzazioni impegnate nella lotta contro la violenza sessuale. L'della biografa di(1933-2018) - uscita negli Usa lo scorso 6 aprile, molto attesa e ampiamente discussa perchè autorizzata dal grande scrittore e frutto di anni di colloqui - sta ritirando il libro dai negozi e ha messo fuori stampa il volume "con effetto immediato", così come l'altro volume di Bailey pubblicato ...