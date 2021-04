Scontro tra titani e il bizzarro dettaglio sui sandali di Sam Worthington | lo avete notato?

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sam, durante un'intervista di Collider, ha parlato deiche è stato costretto ad indossare sul set ditra. Iche Samindossa nella maggior parte delle scene ditranon sono altro che un paio di scarpe da ginnastica della Nike con delle dita dei piedi dipinte sopra. L'attore non ha indossato dei veridurante le riprese perché aveva bisogno delle scarpe per poter portare a termine i complessi stunt presenti nel copione della pellicola. Durante un'intervista di Collider del 2012ha dichiarato: "Sì ... beh, è ??stata un'ottima idea. Il problema è che il tecnico che le realizzò lavorò frettolosamente e sembravano ancora delle Nike. ...

