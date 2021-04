Scontro in tv tra Galli e Bonaccini, il primario perde la pazienza: «Io nervoso? Si vergogni: hanno riaperto per scelta politica» – Il video (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Si vergogni, lei non sta parlando con un politico». Risponde così l’infettivologo Massimo Galli all’intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, durante la puntata del programma condotto da Bianca Berlinguer Carta Bianca. All’interno dell’intervista, infatti, i due si sono scontrati sulla gestione della pandemia da Covid, sulle riaperture e sull’approvvigionamento dei vaccini nel Paese. «L’Unione Europea ha perso un’occasione», ha iniziato Bonaccini, «le multinazionali hanno compiuto un mezzo capolavoro nel produrre i vaccini, ma sono state vergognose quando non hanno rispettato gli accordi sottoscritti. Abbiamo riaperto con poche vaccinazioni? Raccontiamola tutta, se mettiamo a riparo le persone che rischiano la vita più degli altri, non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Si, lei non sta parlando con un politico». Risponde così l’infettivologo Massimoall’intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano, durante la puntata del programma condotto da Bianca Berlinguer Carta Bianca. All’interno dell’intervista, infatti, i due si sono scontrati sulla gestione della pandemia da Covid, sulle riaperture e sull’approvvigionamento dei vaccini nel Paese. «L’Unione Europea ha perso un’occasione», ha iniziato, «le multinazionalicompiuto un mezzo capolavoro nel produrre i vaccini, ma sono state vergognose quando nonrispettato gli accordi sottoscritti. Abbiamocon poche vaccinazioni? Raccontiamola tutta, se mettiamo a riparo le persone che rischiano la vita più degli altri, non ...

