Scafati | il comune potenzia la video sorveglianza | installati 12 nuovi dispositivi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto È statata ulteriormente la rete dipresente sul territorio deldi. Come si legge in una nota dell’amministrazione comunale sono 12 gli ulterioridalla ditta incaricata tra corso Nazionale e piazza Bagni, di cui 6 telecamere speed dome ed altrettanti lettori di targa brandeggianti e regolabili, che vanno ad aggiungersi alle 56 telecamere già attive in punti strategici del territorio. Si tratta del secondo step del progetto di ampliamento e ammodernamento della rete dicomunale cofinanziato dalla Camera di commercio di Salerno ed avviato daldinel ...

... che andranno ad implementare l'organico del personale comunale di. Tali assunzioni erano ...(avvocato) individuato tramite la procedura dello scorrimento di graduatoria di altro- un ...Lgs 165/2001), proveniente da altro. - un istruttore direttivo tecnico (settore Pip) individuato tramite procedura ex art.110 comma 1 - D. Lgs 267/2000. 'Grazie all'approvazione del bilancio - ...È stata potenziata ulteriormente la rete di videosorveglianza presente sul territorio del comune di Scafati. Come si legge in una nota dell’amministrazione comunale sono 12 gli ulteriori dispositivi i ...Scafati: Personale comunale, tre professionisti in arrivo Scafati, la nota del Sindaco Cristoforo Salvati, il dettaglio: Abbiamo avviato questa mattina le procedure per le assunzioni di tre nuove figu ...