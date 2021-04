Sassuolo, Marlon: «Ritorno al Barcellona? Penso solo a far bene qui» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Marlon racconta la sua esperienza al Barcellona e al Sassuolo: ecco le dichiarazioni del difensore brasiliano dei neroverdi Marlon si racconta in un’intervista a Sport: le dichiarazioni riportate da Sassuolonews.net. LA CARRIERA – «Sarò sempre grato al Barcellona perché mi ha portato in Europa. A Sassuolo Penso di essere migliorato molto nella tattica e nella posizione, oltre all’atteggiamento difensivo in generale. Oggi ho 26 anni e tanta esperienza, e lavoro ogni giorno per migliorare in allenamento e in partita. Il trasferimento a Sassuolo è stato il meglio per me». ALLENATORI – «Da De Zerbi a Sassuolo, a Luis Enrique, che ha avuto un’idea di calcio molto simile a Guardiola, lo stile che ha segnato la storia del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021)racconta la sua esperienza ale al: ecco le dichiarazioni del difensore brasiliano dei neroverdisi racconta in un’intervista a Sport: le dichiarazioni riportate danews.net. LA CARRIERA – «Sarò sempre grato alperché mi ha portato in Europa. Adi essere migliorato molto nella tattica e nella posizione, oltre all’atteggiamento difensivo in generale. Oggi ho 26 anni e tanta esperienza, e lavoro ogni giorno per migliorare in allenamento e in partita. Il trasferimento aè stato il meglio per me». ALLENATORI – «Da De Zerbi a, a Luis Enrique, che ha avuto un’idea di calcio molto simile a Guardiola, lo stile che ha segnato la storia del ...

