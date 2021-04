San Salvatore Telesino, il sindaco chiude le scuole fino a metà maggio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Il Comune di San Salvatore Telesino chiude le scuole fino al 15 maggio. A deciderlo è stato il sindaco Fabio Massimo Romano con l’ordinanza numero 11 firmata stamane che riporta in DaD gli studenti della primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo ‘Bosco’. La decisione è scaturita a seguito delle segnalazioni dell’Asl di Benevento in merito alla positività al coronavirus di diversi alunni del plesso. Da qui la necessità di sanificare le aree utilizzate e tutti gli ambienti dell’intero plesso scolastico e la conseguente messa in quarantena di docenti e alunni che erano stati in contatto anche con un alunno delle medie risultato positivo. Tale situazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) – Il Comune di Sanleal 15. A deciderlo è stato ilFabio Massimo Romano con l’ordinanza numero 11 firmata stamane che riporta in DaD gli studenti della primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo ‘Bosco’. La decisione è scaturita a seguito delle segnalazioni dell’Asl di Benevento in merito alla positività al coronavirus di diversi alunni del plesso. Da qui la necessità di sanificare le aree utilizzate e tutti gli ambienti dell’intero plesso scolastico e la conseguente messa in quarantena di docenti e alunni che erano stati in contatto anche con un alunno delle medie risultato positivo. Tale situazione ...

