San Marino apre al vaccino Sputnik, ma solo per chi farà 6 giorni di vacanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) A San Marino arriva Sputnik, il vaccino russo. Potrà essere somministrato a patto che si soggiorni in vacanza sul Titano: i dettagli San Marino apre al vaccino russo Sputnik. Chi vorrà riceverlo, però, dovrà sottostare ad alcune condizioni: dovrà soggiornare in vacanza a San Marino per due periodi di almeno tre notti a 21 giorni di distanza (necessari al richiamo) per un totale di almeno 6 notti. Tale regola, comunque non è valida per i turisti residenti in Italia. Nel nostro Paese, infatti, la somministrazione del siero russo non è possibile poiché l’Ema non ha approvato il vaccino prodotto da Mosca. Il costo che i turisti interessati dovranno sostenere è ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021) A Sanarriva, ilrusso. Potrà essere somministrato a patto che si soginsul Titano: i dettagli Sanalrusso. Chi vorrà riceverlo, però, dovrà sottostare ad alcune condizioni: dovrà soggiornare ina Sanper due periodi di almeno tre notti a 21di distanza (necessari al richiamo) per un totale di almeno 6 notti. Tale regola, comunque non è valida per i turisti residenti in Italia. Nel nostro Paese, infatti, la somministrazione del siero russo non è possibile poiché l’Ema non ha approvato ilprodotto da Mosca. Il costo che i turisti interessati dovranno sostenere è ...

