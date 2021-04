Samsung lancia tre pc sottili e leggeri ispirati agli smartphone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ognuno può scegliere in base alle sue priorità e ai suoi bisogni: c'è il modello sottile, quello leggerissimo, il più versatile. Tutti, comunque, mettono al centro il concetto della potenza combinata con la portabilità. Omaggiano, anzi s'ispirano in modo palese allo smartphone, al suo universo, alle sue possibilità. Sono tre notebook che nell'atteggiamento, nella forma, hanno appreso e incorporato varie lezioni della pandemia: si connettono senza fili a un tablet, per avere a disposizione un doppio schermo e aumentare la produttività pure quando si è lontani dalla propria scrivania e la si vuole ricreare ovunque; permettono di gestire il traffico dei messaggi dalla tastiera fisica del computer, così come far partire le app presenti nel telefonino; danno modo di trasferire immagini e documenti dal cellulare, anche grandi, in pochi attimi, senza ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ognuno può scegliere in base alle sue priorità e ai suoi bisogni: c'è il modello sottile, quellossimo, il più versatile. Tutti, comunque, mettono al centro il concetto della potenza combinata con la portabilità. Omaggiano, anzi s'ispirano in modo palese allo, al suo universo, alle sue possibilità. Sono tre notebook che nell'atteggiamento, nella forma, hanno appreso e incorporato varie lezioni della pandemia: si connettono senza fili a un tablet, per avere a disposizione un doppio schermo e aumentare la produttività pure quando si è lontani dalla propria scrivania e la si vuole ricreare ovunque; permettono di gestire il traffico dei messaggi dalla tastiera fisica del computer, così come far partire le app presenti nel telefonino; danno modo di trasferire immagini e documenti dal cellulare, anche grandi, in pochi attimi, senza ...

