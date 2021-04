Samsung | ecco i nuovi Galaxy Book | Pro e Pro 360

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nuovi Galaxy Book, Galaxy Book Pro e Pro 360 per Samsung. Il colosso sudcoreano ha annunciato oggi, partendo dal primo modello svelato, il nuovo laptop dal design premium e ultrasottile, ovviamente equipaggiato con le ultime tecnologie in termini di scheda tecnica. Monta processori Intel Core di undicesima generazione (i7/i5/i3), una scheda grafica Intel Iris X, ideale per ogni lavoro o per il gaming, due porte Usb Type-C, una Hdmi, uno slot microSD, un jack audio e una security slot.