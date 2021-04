Salvini “Non si fa saltare il Governo per Speranza” (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La nostra linea è quella di una commissione d'inchiesta parlamentare, che vale ben più di una mozione, e che spero invece che trovi i numeri in Parlamento sia di Meloni, sia di Renzi e di chiunque ci stia per capire se c'era o non c'era il piano pandemico e le responsabilità di Speranza”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, uscendo dal Senato, in merito alla mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. “Questa era una mozione per mandare a casa Draghi e non lo voglio mandare a casa. Però di certo conto che Speranza possa essere presto un collega di Arcuri. Alla Salute preferirei Sileri tutta la vita. Con una pandemia in corso e 200 miliardi da spendere non si fa saltare il Governo per il signor Speranza”, aggiunge.“Ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La nostra linea è quella di una commissione d'inchiesta parlamentare, che vale ben più di una mozione, e che spero invece che trovi i numeri in Parlamento sia di Meloni, sia di Renzi e di chiunque ci stia per capire se c'era o non c'era il piano pandemico e le responsabilità di”. Così il leader della Lega Matteo, uscendo dal Senato, in merito alla mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto. “Questa era una mozione per mandare a casa Draghi e non lo voglio mandare a casa. Però di certo conto chepossa essere presto un collega di Arcuri. Alla Salute preferirei Sileri tutta la vita. Con una pandemia in corso e 200 miliardi da spendere non si failper il signor”, aggiunge.“Ho ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: a qualcuno piacerebbe spingere la Lega fuori dal governo, così sarebbero liberi di fare patrimoniali e me… - matteosalvinimi : Zingaretti: 'Raccolta firme Salvini? Un danno per gli italiani'. Il danno siete voi, che chiedete libertà e ritorno… - LegaSalvini : #Salvini: 'Qualcuno ci vuole fuori? Io non lascio il governo in mano al partito delle tasse, della patrimoniale e d… - martiuaa : RT @v4l3ria00: Il modo in cui Matteo Salvini rispetta le battaglie di tutti e non si permette di denigrarle, Grazie Matte?????? - tote_maurizio : RT @fattoquotidiano: Bersani a La7: “Nel mondo hanno la sfortuna di non avere scienziati da bar come Meloni e Salvini. Renzi su coprifuoco?… -