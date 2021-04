Salvini: nel governo cambiamo cose, chi è fuori si agita e basta (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Noi abbiamo fatto una scelta di governo perché le cose le cambi da dentro. Se sei dentro un ufficio, se sei dentro una stanza, un studio o un Cda, puoi portare gli altri sulle tue idee. Se sei fuori ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Noi abbiamo fatto una scelta diperché lele cambi da dentro. Se sei dentro un ufficio, se sei dentro una stanza, un studio o un Cda, puoi portare gli altri sulle tue idee. Se sei...

Advertising

SimonaMalpezzi : Draghi conferma: nel #PNRR c’è la clausola trasversale per favorire l’occupazione giovanile e femminile, una propos… - fattoquotidiano : Salvini vince pure sul coprifuoco: a metà maggio si ridiscute tutto. Sul Fatto di domani il derby nel centrodestra.… - LegaSalvini : ++ ????????INCREDIBILE! TUTTO QUELLO CHE LA LEGA DENUNCIA DA ANNI... MA A PROCESSO MANDANO SALVINI! CONDIVIDI! ++ La… - deb8479eaeef410 : RT @zeropregi: Nel pieno del delirio da collage, Salvini fa un post su FB in cui si mette al fianco delle foto degli ex lottarmatisti arres… - patriziafrezzat : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI CONTRO IL #COPRIFUOCO NO. I'CALCI NEL CULO'DI #SILERI A #SPERANZA SÌ: #LETTA, COM'È 'STA COSA? Il sottosegre… -