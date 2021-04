Saipem, nel 1° trimestre sconta emergenza Covid-19 e tensioni Mozambico (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel primo trimestre Saipem ha continuato a risentire dell’emergenza pandemica e della rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti, in un contesto di persistente emergenza sanitaria e di tensioni geopolitiche in Mozambico. “I risultati del primo trimestre 2021 risultano inevitabilmente condizionati dal contesto economico generale, ancora fortemente impattato dall’emergenza pandemica, dal rallentamento delle attività E&C in alcuni progetti e dai recenti avvenimenti in Mozambico”, ha spiegato l’Amministratore delegato Stefano Cao, aggiungendo che l’azienda “ha dimostrato in questi anni resilienza e adattabilità nell’affrontare la complessità in scenari sfidanti” e vanta “fondamentali solidi per affrontare al ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel primoha continuato a risentire dell’pandemica e della rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti, in un contesto di persistentesanitaria e digeopolitiche in. “I risultati del primo2021 risultano inevitabilmente condizionati dal contesto economico generale, ancora fortemente impattato dall’pandemica, dal rallentamento delle attività E&C in alcuni progetti e dai recenti avvenimenti in”, ha spiegato l’Amministratore delegato Stefano Cao, aggiungendo che l’azienda “ha dimostrato in questi anni resilienza e adattabilità nell’affrontare la complessità in scenari sfidanti” e vanta “fondamentali solidi per affrontare al ...

Advertising

ItaliaOggi : Saipem riduce la perdita a 120 milioni nel primo trimestre. Bene gli ordini - ansa_economia : Giornata Terra: Saipem conferma l'impegno per la transizione. Da sempre sviluppo sostenibile è nel Dna del Gruppo… - ansa2030 : Giornata Terra: Saipem conferma l'impegno per la transizione. Da sempre sviluppo sostenibile è nel Dna del Gruppo.… - fisco24_info : Giornata Terra: Saipem conferma l'impegno per la transizione: Da sempre sviluppo sostenibile è nel Dna del Gruppo -

Ultime Notizie dalla rete : Saipem nel Eventi e scadenze del 28 aprile 2021 ... con conseguente stacco dell'eventuale dividendo nel mese di maggio Ratti - Assemblea: Bilancio Restart - Assemblea: Bilancio Saipem - Appuntamento: Media briefing con il CEO Stefano Cao, in ...

Saipem, nel 1° trimestre sconta emergenza Covid - 19 e tensioni Mozambico Nel primo trimestre Saipem ha continuato a risentire dell'emergenza pandemica e della rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti , in un contesto di persistente emergenza sanitaria e di ...

Saipem, nel 1° trimestre sconta emergenza Covid-19 e tensioni Mozambico Borsa Italiana Saipem riduce la perdita a 120 milioni nel primo trimestre. Bene gli ordini Saipem ha chiuso il primo trimestre con una perdita di 120 milioni di euro (perdita di 269 milioni di euro nel primo trimestre del 2020). Il risultato netto adjusted registra una perdita di 105 milio ...

Saipem, nel 1° trimestre sconta emergenza Covid-19 e tensioni Mozambico (Teleborsa) - Nel primo trimestre Saipem ha continuato a risentire dell'emergenza pandemica e della rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti, in un contesto di persistente ...

... con conseguente stacco dell'eventuale dividendomese di maggio Ratti - Assemblea: Bilancio Restart - Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Media briefing con il CEO Stefano Cao, in ...primo trimestreha continuato a risentire dell'emergenza pandemica e della rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti , in un contesto di persistente emergenza sanitaria e di ...Saipem ha chiuso il primo trimestre con una perdita di 120 milioni di euro (perdita di 269 milioni di euro nel primo trimestre del 2020). Il risultato netto adjusted registra una perdita di 105 milio ...(Teleborsa) - Nel primo trimestre Saipem ha continuato a risentire dell'emergenza pandemica e della rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti, in un contesto di persistente ...