Sailor Moon Eternal: il trailer del nuovo film in arrivo su Netflix (Di mercoledì 28 aprile 2021) Netflix ha rilasciato oggi il primo trailer di Sailor Moon Eternal, il nuovo film animato dedicato a Sailor Moon in arrivo il 3 Giugno prossimo Sailor Moon, l’anime con cui siamo cresciuti un po’ tutti, sbarcherà su Netflix con un nuovo film diviso in due parti: Pretty Guardian Sailor Moon Eternal. L’annuncio arriva oggi direttamente dalla piattaforma streaming, che ha già rilasciato il primo teaser e la data di uscita globale, prevista per il 3 giugno (tranne in Giappone dove è uscito quest’inverno). Il film, diretto da Chiaki Kon, adatterà il quarto arco narrativo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 aprile 2021)ha rilasciato oggi il primodi, ilanimato dedicato ainil 3 Giugno prossimo, l’anime con cui siamo cresciuti un po’ tutti, sbarcherà sucon undiviso in due parti: Pretty Guardian. L’annuncio arriva oggi direttamente dalla piattaforma streaming, che ha già rilasciato il primo teaser e la data di uscita globale, prevista per il 3 giugno (tranne in Giappone dove è uscito quest’inverno). Il, diretto da Chiaki Kon, adatterà il quarto arco narrativo ...

