Sailor Moon Eternal: il film in arrivo su Netflix (Di mercoledì 28 aprile 2021) Disponibile dal 3 giugno su Netflix, il film Sailor Moon Eternal Un tuffo direttamente nei '90 con il nuovo film di Sailor Moon! Netflix ha infatti rilasciato a sorpresa il trailer di Sailor Moon Eternal, il nuovo film con protagoniste le guerriere Sailor, che debutterà sulla piattaforma il prossimo 3 giugno. Il film sarà composto da una parte 1 e una parte 2, ognuna della durata di 80 minuti. Sviluppato da Toei Animation e Studio Deen e diretto Chiaki Kon, con la supervisione della autrici originale Naoko Takeuchi, il film sarà il prosieguo della terza e ultima stagione della serie animata ...

