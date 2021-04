“Sailor Moon Eternal”: annunciato il film su Netflix (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’uscita prevista per il 3 giugno C’è fermento in rete dopo l’annuncio, sul profilo Netflix dell’uscita del terzo capitolo del film di “Sailor Moon”. Su Instagram e Twitter è apparso un post, con un primo teaser con scritto: “Siamo qui per annunciarvi un nuovo film ‘In nome della luna. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – The Movie è in arrivo su Netflix”. Siamo qui per annunciarvi un nuovo film IN NOME DELLA LUNA.Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – The Movie è in arrivo su Netflix. pic.twitter.com/2XKZnI7GBf — Netflix Italia (@NetflixIT) April 28, 2021 Leggi anche: Sailor Moon: ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’uscita prevista per il 3 giugno C’è fermento in rete dopo l’annuncio, sul profilodell’uscita del terzo capitolo deldi “”. Su Instagram e Twitter è apparso un post, con un primo teaser con scritto: “Siamo qui per annunciarvi un nuovo‘In nome della luna. Pretty Guardian– The Movie è in arrivo su”. Siamo qui per annunciarvi un nuovoIN NOME DELLA LUNA.Pretty Guardian– The Movie è in arrivo su. pic.twitter.com/2XKZnI7GBf —Italia (@IT) April 28, 2021 Leggi anche:: ...

Advertising

NetflixIT : Siamo qui per annunciarvi un nuovo film IN NOME DELLA LUNA. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - The Movie è in ar… - rakyhARTness : @MaryElle88 Di niente ?? se non sbaglio la trovi in Sailor Moon S The Movie - Il cristallo del cuore - preziosa89_ : RT @perchetendenza: 'Sailor Moon': Perché è ora disponibile il trailer ufficiale di 'Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – The Movie', in a… - Luana_m89 : #SailorMoon in tendenza... Ed è subito : ??Sailor Mooonnn hai la luna in te... Principessa di un regno che non sia d… - GVMMYB3AR : mi sto gasando abbestia per sailor moon -