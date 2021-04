Sabrina Ferilli, quando la bellezza (al naturale) arriva da dentro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nell’epoca dell’immagine, dei filtri e delle foto perfette, fa ancora notizia vedere un vip che si mostra senza trucco o in costume senza ritocchi artificiali. E fa ancora più notizia se a mostrarsi al naturale è un sex symbol come Sabrina Ferilli, emblema della femminilità made in Italy, che superati i 50 anni non ha nessuna intenzione di fingere di essere quello che non è e si gode la sua maturità senza troppi pensieri. E da qui deriva anche gran parte della sua bellezza, che va oltre l’aspetto estetico. Perché che Sabrina Ferilli sia ancora (e sempre sarà) bellissima è evidente e lo è anche senza trucco e senza fronzoli, mentre fa colazione a casa e si mostra ai suoi fan appena sveglia mentre beve il caffè. Una cosa che poche donne farebbero, ancor meno quelle dello spettacolo. Ma ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nell’epoca dell’immagine, dei filtri e delle foto perfette, fa ancora notizia vedere un vip che si mostra senza trucco o in costume senza ritocchi artificiali. E fa ancora più notizia se a mostrarsi alè un sex symbol come, emblema della femminilità made in Italy, che superati i 50 anni non ha nessuna intenzione di fingere di essere quello che non è e si gode la sua maturità senza troppi pensieri. E da qui deriva anche gran parte della sua, che va oltre l’aspetto estetico. Perché chesia ancora (e sempre sarà) bellissima è evidente e lo è anche senza trucco e senza fronzoli, mentre fa colazione a casa e si mostra ai suoi fan appena sveglia mentre beve il caffè. Una cosa che poche donne farebbero, ancor meno quelle dello spettacolo. Ma ...

