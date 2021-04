Ryanair annuncia nuovo operativo da Catania per Estate 2021

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – 200 voli settimanali, 29 rotte, comprese quattro new entry per Napoli (già attiva da aprile con tre voli a settimana), Alghero, Sofia e Varsavia (tutti operativi due volte a settimana da luglio). E’ il programma lanciato dasulla base diper l’. La low cost irlandese prevede il potenziamento dei collegamenti verso destinazioni quali Venezia (16 voli in partenza a settimana), Milano Malpensa (28 voli in partenza a settimana), Roma Fiumicino (42 voli in partenza a settimana) e Bologna (21 voli in partenza a settimana). Dara Brady, direttore marketing e digital di, stima che la ripresa del movimento passeggeri dipenderà dalla progressione delle campagne vaccinali, che vede il Regno Unito più avanti, e dalle restrizioni imposte dai vari Paesi. La ripresa ...