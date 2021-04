Russia | bimba deceduta per ustioni | mamma accusata di omissione di soccorso

Leggi su notizie

(Di mercoledì 28 aprile 2021) In, una bambina di 5 anni è morta perprovocate dall’acqua bollente: la madre non l’ha portata in ospedale per festeggiare il Capodanno. Bambina di 5 anni morta per: la madre non la porta in ospedale per festeggiare il Capodanno su Notizie.it.