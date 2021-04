Royal Family | segnali di riavvicinamento tra Harry e William?

(Di mercoledì 28 aprile 2021) I due fratelli sono ormai distanti da molti mesi La famosa intervista die Meghan Markle, rilasciata a Oprah Winfrey ha rilasciato degli strascichi anche nel rapporto trae il fratello. I due, come immortalato dalle tv di tutto il mondo, si sono riavvicinati dialogano al termine della funzione organizzata per dare l’ultimo saluto al Principe Filippo, scomparso a 99 anni. Ora entrambi hanno dato il via libera per concedere l’abito da sposa di Lady Diana per la mostraStyle in the Making, organizzata nell’Orangery di Kensington Palace dal 3 giugno di quest’anno al 2 gennaio 2022. Un piccolo gesto che potrebbe essere un ulteriore segno di distensione: secondo i rumors i due avrebbero parlato, anche con il padre Carlo al termine del funerale del Duca di Edimburgo. Il padre però vorrebbe presto escludere tutti i reali ...

La Megxit potrebbe avere una causa così semplice da risultare perfino banale. Per più di un anno i tabloid hanno cercato di capire quale fosse stato il punto di rottura tra i Sussex e lama, forse, la verità va cercata altrove, all'inizio della storia d'amore tra il principe Harry e Meghan Markle . La monarchia snella di Carlo fa fuori Harry e Meghan...Health Emergency Once Upon A Time In Iraq Miglior speciale Big Zuu's Big Eats Long Lost: ...- I May Destroy You Miglior evento live Life Drawing Live! Springwatch 2020 Production Team The...Il sedicente reale, figlio illegittimo di Carlo e Camilla condivide quella che per lui sarebbe un'altra prova. Continua su RDS ...La Megxit avrebbe una spiegazione semplice, le omissioni del principe Harry, che non avrebbe spiegato davvero a Meghan Markle cosa significa far parte della royal family ...