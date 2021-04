Rousseau e quelle regole che accartocciano il M5S su se stesso

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Grande attesa per la nomina di Conte come nuovo leader del Movimento, ma per Statuto deve essere iscritto. E scoppia la guerra sul database

ilGiornale.it

Il braccio di ferro trae il Movimento 5 Stelle sembra destinato ad avere lunga vita. Di certo non basteranno le righe di comunicato che di fatto hanno annunciato il divorzio . Ormai, è la certezza che viene ...... sulla possibilità di esportare il modelloin altre parti del mondo, anche implementando ... incubando e facendo crescerecomposizioni civiche ancora in stato embrionale che saranno le ...Grande attesa per la nomina di Conte come nuovo leader del Movimento, ma per Statuto deve essere iscritto. E scoppia la guerra sul database ...Il processo del figlio Ciro non è l’unica preoccupazione di Beppe Grillo, alle prese con oltre dieci cause civili con richieste di ...