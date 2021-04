Roma, tifosi in delirio fuori Trigoria. Cori e bandiere per caricare la squadra (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo avevano annunciato ieri con degli striscioni fuori Trigoria e sempre fuori il centro sportivo della Roma i tifosi giallorossi si sono radunati per caricare la squadra in partenza per Manchester. I sostenitori hanno aspettato l’uscita del pullmann per cantare dei Cori e dare spettacolo. Domani per la Roma è una partita storica essendo in semifinale di Europa League contro una big europea contro il Manchester United. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo avevano annunciato ieri con degli striscionie sempreil centro sportivo dellagiallorossi si sono radunati perlain partenza per Manchester. I sostenitori hanno aspettato l’uscita del pullmann per cantare deie dare spettacolo. Domani per laè una partita storica essendo in semifinale di Europa League contro una big europea contro il Manchester United. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

OfficialASRoma : ?? “Sono totalmente contrario alla Superlega. Chi comanda nel calcio non sono i soldi ma i tifosi, i giocatori e gli… - siamo_la_Roma : ??? Tutto pronto per la sfida tra #ManchesterUtd e #Roma ?? La diretta tv sarà su #SkySport ?? Ma la seconda voce f… - LeeMorThe : RT @ilRomanistaweb: I tifosi della Curva Sud a #Trigoria per incitare la #Roma in vista della partenza per Manchester - Zelgadis265 : RT @ilRomanistaweb: I tifosi della Curva Sud a #Trigoria per incitare la #Roma in vista della partenza per Manchester - mazzettee : RT @ilRomanistaweb: I tifosi della Curva Sud a #Trigoria per incitare la #Roma in vista della partenza per Manchester -