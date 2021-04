Roma | Raccordo bloccato da manifestanti ANA

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “La situazione è sempre più buia”, questo è ciò che stanno provando gli ambulanti che oggi hannoil GrandeAnulare all’altezza delle uscite 22 e 23. “Difendiamo il nostro diritto al lavoro e proteggiamo il nostro futuro”. Prima di arrivare a Piazza della Repubblica, luogo di approdo della manifestazione, un gruppo didell’ANA, Associazione Nazionale Ambulanti, ha mandato in tilt il traffico nella Capitale, allestendo gazebo sulla carreggiata interna. La manifestazione, partita dalle 7 di questa mattina, ha visto la partecipazione di lavoratori che si sono messi in macchina da molte parti d’Italia per far sentire la propria voce. Sul posto è intervenuta la polizia in assetto antisommossa che ha cercato di dialogare con iper sgomberare l’area e ripristinare la normalità del ...