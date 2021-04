Roma, protesta degli ambulanti: bancarelle sulla carreggiata e traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare (Di mercoledì 28 aprile 2021) protesta ambulanti Roma oggi. Centinaia di ambulanti stanno bloccando da questa mattina la parte est del Grande Raccordo Anulare, nei pressi delle uscite 22-23. Gli ambulanti ce l’hanno ancora una volta con Virginia Raggi, la sindaca della Capitale, che gli sta impedendo di lavorare. Si stanno verificando momenti di tensione con la polizia, intervenuta per liberare la strada e ripristinare la circolazione. protesta ambulanti Roma oggi: traffico in tilt Gli ambulanti di Roma sono arrivati con i loro camion a passo d’uomo a piazza della Repubblica con cartelli, slogan e fischietti contro il Campidoglio e la sindaca di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 aprile 2021)oggi. Centinaia distanno bloccando da questa mattina la parte est del, nei pressi delle uscite 22-23. Glice l’hanno ancora una volta con Virginia Raggi, la sindaca della Capitale, che gli sta impedendo di lavorare. Si stanno verificando momenti di tensione con la polizia, intervenuta per liberare la strada e ripristinare la circolazione.oggi:inGlidisono arrivati con i loro camion a passo d’uomo a piazza della Repubblica con cartelli, slogan e fischietti contro il Campidoglio e la sindaca di ...

