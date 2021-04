Roma, presidio ambulanti a piazza della Repubblica: “No alla messa al bando delle licenze” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “No Raggi, no Bolkestein”. Con questo slogan è andato in scena oggi, mercoledì 28 aprile, il presidio di centinaia di ambulanti a piazza della Repubblica, Roma, mentre i colleghi paralizzavano la città bloccando il Grande raccordo anulare all’altezza delle uscite 22 e 23. Leggi anche: Roma, i manifestanti ANA bloccano il Raccordo: “Difendiamo il nostro diritto al lavoro” I lavoratori sono scesi in piazza per protestare contro la messa a bando delle licenze, prorogate fino al 2032 da una legge nazionale, proroga che il Comune di Roma ha deciso di eliminare. “Disapplicare una norma dello Stato non è certo nelle facoltà di un sindaco”, hanno detto i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) “No Raggi, no Bolkestein”. Con questo slogan è andato in scena oggi, mercoledì 28 aprile, ildi centinaia di, mentre i colleghi paralizzavano la città bloccando il Grande raccordo anulare all’altezzauscite 22 e 23. Leggi anche:, i manifestanti ANA bloccano il Raccordo: “Difendiamo il nostro diritto al lavoro” I lavoratori sono scesi inper protestare contro la, prorogate fino al 2032 da una legge nazionale, proroga che il Comune diha deciso di eliminare. “Disapplicare una norma dello Stato non è certo nelle facoltà di un sindaco”, hanno detto i ...

