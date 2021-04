Roma | non solo Vlahovic per l’attacco | Sarri può riabbracciare Milik

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Laè concentrata sul finale di stagione, l’intenzione della squadra di Fonseca è quella di arrivare in fondo all’Europa League, in campionato l’obiettivo Champions League è definitivamente sfumato. Nel complesso il percorso con Fonseca non è stato da dimenticare, la decisione sul futuro è stata già presa: al termine della stagione sarà addio. La dirigenza si è già messa alla ricerca del sostituto ed il nome in pole è sicuramente quello di Maurizio. Sono già andati in scena contatti tra le parti, la volontà dell’ex Juventus è quella di tornare in panchina e la pista giallorossa è di primissimo livello, l’intesa di massima sarebbe stata già raggiunta., assalto aFoto di Salvatore Di Nolfi / AnsaIniziano a circolare già i primi nomi per la prossima stagione. Un reparto che ha bisogno di acquisti è ...

'Naturalmente anche la Roma vuole vincere e non viene qui solo per divertirsi, noi dobbiamo dimostrare di avere più fame di loro. L'Europa League è anche l'ultimo trofeo che abbiamo vinto nel 2017, ...' Paul Pogba avverte la Roma. Il centrocampista francese del Manchester United ha dichiarato in un'intervista al sito ufficiale dell'Uefa: "La semifinale ..." Cori, striscioni e fumogeni a Trigoria per salutare la Roma in partenza per Manchester. Mille e cinquecento tifosi fuori dai cancelli del Fulvio Bernardini per far sentire la loro vicinanza alla squad ...