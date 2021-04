Roma | la protesta degli ambulanti blocca il Grande Raccordo Anulare | video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dalle prime ore di questa mattina è in corso lacontro l'applicazione da parte della giunta di Virginia Raggi della direttiva Bolkenstein. La manifestazione è partita da Piazza della Repubblica per poi spostarsi sul, dove i manifestanti hanno montato le loro bancarelle all'altezza dell'uscita 22 e 23, paralizzando la circolazione in carreggiata interna. Sul posto è giunta la polizia in assetto antisommossa per rimuovere i banchi ed i furgoni dalla sede stradale. Guarda tutti iNuovadei ristoratori sull'A1: investito un manifestanteMomenti di tensione quest'oggi sull'A1 per una nuovadei ristoratori. I ..., ...