Roma in tilt per protesta ambulanti contro applicazione direttiva Bolkestein (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Giornata di paralisi per Roma, a causa di una manifestazione autorizzata degli ambulanti, per protestare contro l’applicazione della direttiva Bolkestein. La normativa europea imporrebbe infatti la messa a gara delle concessioni per attività commerciali su suolo pubblico, che coinvolge circa 12mila postazioni a Roma. Gli ambulanti, partiti da Piazza della Repubblica, hanno bloccato anche il Grande Raccordo Anulare, paralizzando la circolazione della Capitale. Una protesta esplosa con violenza da una categoria che è stata già fortemente penalizzata dalla pandemia. Il Consiglio Comunale si è riunito oggi pomeriggio per messa a gara delle postazioni, sostenendo la sponda della Sindaca Virginia Raggi, che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Giornata di paralisi per, a causa di una manifestazione autorizzata degli, perrel’della. La normativa europea imporrebbe infatti la messa a gara delle concessioni per attività commerciali su suolo pubblico, che coinvolge circa 12mila postazioni a. Gli, partiti da Piazza della Repubblica, hanno bloccato anche il Grande Raccordo Anulare, paralizzando la circolazione della Capitale. Unaesplosa con violenza da una categoria che è stata già fortemente penalizzata dalla pandemia. Il Consiglio Comunale si è riunito oggi pomeriggio per messa a gara delle postazioni, sostenendo la sponda della Sindaca Virginia Raggi, che ...

Advertising

Adnkronos : Ambulanti contro la #Bolkestein, la protesta blocca Roma. - leone52641 : RT @paolorm2012: Protesta ambulanti contro Raggi: bancarelle sul Raccordo, traffico in tilt. Tensione con la polizia - Th3P3ck : RT @GiancarloDeRisi: Virginia non ci provare. Così gli ambulanti hanno protestato contro il sindaco di Roma e mandato in tilt il traffico s… - AlertVirus : RT @tempoweb: #Roma bloccata dagli #ambulanti: i furgoni paralizzano il #Raccordo, traffico in tilt #28aprile - TgrRai : Protesta degli #ambulanti oggi a Roma, Grande raccordo anulare bloccato con furgoni e ombrelloni: in tilt il traffi… -