Roma, gli ambulanti bloccano il Grande raccordo anulare con furgoni e ombrelloni: traffico in tilt. La protesta contro stop a proroga licenze – Video (Di mercoledì 28 aprile 2021) Centinaia di ambulanti hanno bloccato il Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza delle uscite 22 e 22, montando gazebi nelle carreggiate e parcheggiando furgoni in strada, per protestare contro lo stop alla proroga delle licenze. La manifestazione ha mandato in tilt il traffico e le pattuglie dei vigili stanno ora cercando di agevolare la mobilità nelle vie limitrofe. La protesta ha come bersaglio la sindaca della Capitale, Virginia Raggi. "Oggi protestiamo contro le decisioni della sindaca Raggi che vuole disconoscere il diritto al rinnovo di 18mila concessioni, rendendo di fatto precario il lavoro di 12mila ...

