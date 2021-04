Roma, Fonseca: «United? La gara più importante. In Serie A abbiamo mollato» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Paulo Fonseca parla della sfida al Manchester United: le sue parole anche sulla Serie A e sulla Super League Paulo Fonseca ha parlato in un’intervista a ESPN: le sue dichiarazioni sulla gara contro il Manchester United con considerazioni di ampio respiro. PARTITA EUROPEA PIU’ importante – «Sì, certo. E siamo entusiasti! È una grande opportunità prima di tutto per il club, ma anche per la città e per i giocatori. Non tutti hanno la possibilità di affrontare il Manchester United in una semifinale europea». STAGIONE DIFFICILE – «È stata una nuova esperienza per me e sì, è stato difficile gestire tutte queste situazioni. Gli infortuni sono particolarmente difficili da gestire, soprattutto perché sono arrivati ??in momenti cruciali, come quello di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pauloparla della sfida al Manchester: le sue parole anche sullaA e sulla Super League Pauloha parlato in un’intervista a ESPN: le sue dichiarazioni sullacontro il Manchestercon considerazioni di ampio respiro. PARTITA EUROPEA PIU’– «Sì, certo. E siamo entusiasti! È una grande opportunità prima di tutto per il club, ma anche per la città e per i giocatori. Non tutti hanno la possibilità di affrontare il Manchesterin una semifinale europea». STAGIONE DIFFICILE – «È stata una nuova esperienza per me e sì, è stato difficile gestire tutte queste situazioni. Gli infortuni sono particolarmente difficili da gestire, soprattutto perché sono arrivati ??in momenti cruciali, come quello di ...

