Roma, ambulanti bloccano il Raccordo per protestare contro la direttiva Bolkestein. Raggi: "Inaccettabile"

Protesta degli ambulanti contro la direttiva Bolkestein. A Roma Grande Raccordo Anulare bloccato per tre ore. Roma – Roma in tilt per la protesta degli ambulanti contro la direttiva Bolkestein. Centinaia di persone hanno bloccato il Grande Raccordo anulare con furgoni, gazeboli e tavoli per manifestare la propria contrarietà alla messa a bando di molte concessioni. Disagi al traffico per più di due ore, con i manifestanti che nella tarda mattinata si sono trasferiti nelle zone del Centro Storico per proseguire la loro dimostrazione. Una protesta destinata a continuare anche nelle prossime settimane, con gli ambulanti che chiedono lo stop alla ...

