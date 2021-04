Roland Garros 2021, sei italiani alle qualificazioni. 10 azzurri già nel tabellone principale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dieci italiani sono già sicuri della presenza nel tabellone principale del Roland Garros 2021, secondo Slam della stagione che andrà in scena sulla terra rossa di Parigi dal 30 maggio al 13 giugno. Si tratta di Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Lorenzo Musetti, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Gianluca Mager. Pattuglia estremamente nutrita a cui potrebbero aggiungersi altri azzurri provenienti dalle qualificazioni, visto che ben sei tennisti italiani cercheranno di accedere al main draw partendo dai turni preliminari. Si tratta di Federico Gaio, Paolo Lorenzi, Thomas Fabbiano, Alessandro Giannessi, Roberto Marcora e Lorenzo Giustino (lo scorso anno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Diecisono già sicuri della presenza neldel, secondo Slam della stagione che andrà in scena sulla terra rossa di Parigi dal 30 maggio al 13 giugno. Si tratta di Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Lorenzo Musetti, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Gianluca Mager. Pattuglia estremamente nutrita a cui potrebbero aggiungersi altriprovenienti d, visto che ben sei tennisticercheranno di accedere al main draw partendo dai turni preliminari. Si tratta di Federico Gaio, Paolo Lorenzi, Thomas Fabbiano, Alessandro Giannessi, Roberto Marcora e Lorenzo Giustino (lo scorso anno ...

