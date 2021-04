Roger Federer | lo svizzero sul campo di hockey a Berna | le foto con Luthi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Insì, ma non nel classico rettangolo che ospita i match di tennis., in attesa di tornare a giocare dopo la fugace apparizione di Doha, ha pubblicato sui social alcuni scatti all’interno del palazzetto del ghiaccio di, stadio che ospita le partite della squadra dilocale. L’elvetico ha fatto il turista in compagnia di Severine, tra selfie e comparsate in spogliatoio.tornerà a giocare all’Atp di Ginevra il prossimo 17 maggio, unico torneo in preparazione al Roland Garros. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

La star del tennis mondiale,, metterà all'asta alcune delle sue vecchie attrezzature per delle buone cause, tra cui le scarpe della sua vittoria di Wimbledon su Rafael Nadal nel 2007 e una racchetta del trionfo del ...ha deciso di mettere all'asta alcune delle sue vecchie attrezzature per beneficenza. Tra gli oggetti che saranno messi in vendita ci sono anche le scarpe della sua vittoria di Wimbledon ...Basilea - Roger Federer mette all'asta per beneficenza i cimeli della sua lunga carriera nel mondo del tennis. Fra i memorabilia all'incanto, per i quali si scatenerà sicuramente una vera e propria co ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Novak Dokovic non parteciperà al torneo Master 1000 di Madrid (montepremi di 2.549.105 euro) in programma la prossima settimana. Il n.1 della classifica Atp aveva già messo ...