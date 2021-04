Roberto Speranza si difende dalla mozione di sfiducia | il discorso del ministro in Senato

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 28 aprile 2021)oggi in. “I partiti più grandi devono smettere di farsi la guerra e pensare al bene comune dell’Italia”. Così ha esordito la capogruppo di Italia Viva. Maria Elene Boschi ha ricordato che adesso non è il momento di perdere tempo in giochi politici. La maggioranza deve restare unita per occuparsi di una faccenda ben più seria: portare avanti un Paese in piena crisi post pandemia. E in molti la pensano come la Boschi. D’altra parte il centrodestra ha criticato più volte il. Cosa sceglierà Matteo Salvini?: i dubbi del centrodestra Tutto è partito da una decisione di Fratelli d’Italia che ha presentato unadinei confronti del ...