Ritorno di Allegri alla Juventus, cosa c'è di vero? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ritorno di Allegri alla Juventus, un venticello iniziale che si sta trasformando in una tormenta. cosa c'è di realmente concreto in questa clamorosa voce? A volte ritornano. Sono passati soltanto due anni quando la Juventus decise di accompagnare alla porta un tecnico, Massimiliano Allegri , che nei suoi cinque anni di militanza sulla panchina bianconera aveva portato nelle bacheche bianconere 5 scudetti consecutivi, 4 coppe Italia consecutive, 2 Supercoppe Italiane ed aveva raggiunto per ben due volte la finale di Champions League. Allora Pavel Nedved e Fabio Paratici ebbero la fallace sensazione che il rapporto tra Massimiliano Allegri e la Juventus fosse giunto inesorabilmente al ...

