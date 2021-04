Rina Edizioni, intervista a Michela Dentamaro: riscoprendo le scrittrici italiane (Di mercoledì 28 aprile 2021) Rina Edizioni è il progetto editoriale di Michela Dentamaro avviato nel 2018. L’intento primario della casa editrice è il recupero di testi scritti da grandi autrici femminili, nel tempo, dimenticate. Una linea editoriale che non si accosta al femminismo più esasperato o a posizioni radicali, bensì, un lavoro di ricerca volto alla valorizzazione di scrittrici spesso cadute in oblio. Rina Edizioni simboleggia un esempio di tenacia; è la più giovane casa editrice del Lazio, esempio lampante di come l’editoria possa essere un mondo aperto anche ai più giovani. Rina Edizioni, il progetto editoriale: divulgare e recuperare testi di grandi scrittrici dimenticate Rina Edizioni, «La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)è il progetto editoriale diavviato nel 2018. L’intento primario della casa editrice è il recupero di testi scritti da grandi autrici femminili, nel tempo, dimenticate. Una linea editoriale che non si accosta al femminismo più esasperato o a posizioni radicali, bensì, un lavoro di ricerca volto alla valorizzazione dispesso cadute in oblio.simboleggia un esempio di tenacia; è la più giovane casa editrice del Lazio, esempio lampante di come l’editoria possa essere un mondo aperto anche ai più giovani., il progetto editoriale: divulgare e recuperare testi di grandidimenticate, «La ...

