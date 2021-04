Rimasero feriti per fermare un aggressore per strada | promozione per 2 poliziotti

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel pomeriggio di venerdì 12 maggio 2017 K.S., un mendicante di nazionalità italiane e origini senegalesi, aveva iniziato a molestare alcuni automobilisti in corrispondenza della rotonda tra le circonvallazioni Paltriniano e Mugazzone, fino all’intervento delle forze dell’ordine: in un primo momento aveva tentato di colpire al cuore un agente della Polizia di Stato che aveva reagito spruzzando dello spray al peperoncino. Nel frattempo in supporto era arrivata una pattuglia della Polizia Locale: dopo che il mendicante aveva colpito al volto un’agente, il collega ha esploso un colpo di pistola. L’uomo venne stato arrestato per tentato omicidio, tentate lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca. Per quell’episodio nei giorni scorsi si è concluso l’iter che ha portato allaper merito straordinario dei due operatori della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rimasero feriti

BergamoNews

... nella qualeanche agenti di polizia penitenziaria, 'in grado di incidere in una sorta di riequilibrio del panorama mafioso barese, anche in relazione agli interessi connessi alle ...... nella qualeanche agenti di Polizia penitenziaria, 'in grado di incidere in una sorta di riequilibrio del panorama mafioso barese, anche in relazione agli interessi connessi alle ...I pompieri hanno dovuto forzare l’impianto e le porte ma in poco tempo sono riusciti a liberare le due donne che poi sono state soccorse dai ...Oggi un ascensore che ospitava tre persone è precipitato in una palazzina nella zona di via Senegal a Grosseto. Due persone sono rimaste ferite nel crollo ...