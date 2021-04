Riki | sapete chi è la sua ex fidanzata? Non indovinereste mai

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è un cantante italiano di grande successo che piace molto al pubblico. Lui è diventato famoso grazie al programma Amici di Maria De Filippi, che gli ha data la possibilità di realizzare il suo sogno e lo ha fatto affermare nel mondo della musica. Il cantante questa sera, mercoledì 28 aprile, sarà protagonista della prima serata di TV8 con il programma Name That Tune – Indovina la Canzone condotto da Enrico Papi. Scopriamo qualcosa in più sul privato dichi è la sua exè stato fidanzato per un periodo di tempo con Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. La loro storia d’amore risale ai tempi antecedenti alla partecipazione diad Amici e durante il programma sia mamma Michelle che Aurora hanno fatto ...

Advertising

stillvsy : sapete che io sono andata all’instore di riki ma fortunata come sono avevano perso la foto e quindi ne ho solo una… - fandiamici20 : Ame ho bisogno di un aiutino delle veterane. Vi ricordate la scena del serale di amici16 in cui Federica sta piange… -

Ultime Notizie dalla rete : Riki sapete

Cinematographe.it - FilmIsNow

per chi tifano i vip di casa nostra? Vip che fanno il tifo per la Juventus Tra i cantanti : ... Rita Pavone, Samuel dei Subsonica, Anna Tatangelo, Diodato, Patty Pravo, Shade,, Morgan (...per chi tifano i vip di casa nostra? Vip che fanno il tifo per la Juventus Tra i cantanti : ... Rita Pavone, Samuel dei Subsonica, Anna Tatangelo, Diodato, Patty Pravo, Shade,, Morgan (...Lanciato da "Amici" nel 2017 e tre anni più tardi tra gli artisti in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, il cantante Riki questa sera - 21 aprile - è tra i concorrenti del terzo a ...