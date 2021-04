Rifiuti | Marano M5S | ' Misterbianco e Motta pagano l' incapacità del governo Musumeci'

Advertising

monika_mazurek : E' stata avanzata l’ipotesi di utilizzare la #discarica #Oikos di #Misterbianco per porre rimedio al collasso del s… - vocidicitta : Nuovo articolo: Rifiuti, Marano (M5S): “Misterbianco e Motta pagheranno l’incapacità del governo Musumeci” -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Marano

CataniaToday

...emergenzae sull'ipotesi di utilizzare la discarica Oikos di Misterbianco per porre rimedio al collasso del sistema di raccolta è intervenuta la deputata regionale del M5S Jose. '...Le segnalazioni e le denunce sono all'ordine del giorno, ma lo sversamento diprosegue a ritmo forsennato. L'antica arteria, che daconduce presso l'ex discarica di Chiaiano, è meta ...Rifiuti, Marano (M5S): “Misterbianco e Motta pagheranno l’incapacità del governo Musumeci. I Comuni non sono la pattumiera della Regione”.La Dusty di Catania precisa che la foto delle fontane di San Giovanni Galermo non sono attuali, come è visibile dalle foto scattate il 26 aprile 2021.