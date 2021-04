Ricordo di Giovannino Guareschi | ritratto di un grande italiano | a lungo oscurato

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 aprile 2021)scriveva: “Bisogna sognare: aggrapparsi alla realtà, con i nostri sogni per non dimenticarci d’esser vivi”. Per chiunque è importante poter sognare. Ci sono delle condizioni nelle quali ci si può trovare a vivere, per cui sognare non è un’opzione ma una necessità. Magari in riva a un fiume poderoso come il Po, con quel suo lento inarrestabile fluire, intorno al quale la nebbia gemma come un risveglio di primavera mancato. Si accendono fantasie, timori, si avvertono presagi nella nebbia. Tra quelle vele di umidità, la creatività s’accende. Possono nascere storie. Personaggi. Che magari, nel vero senso della parola, diventeranno proverbiali. “Chi li ha creati è la Bassa. Io li ho incontrati li ho presi sottobraccio e li ho fatti camminare su e giù per l’alfabeto”. Si esprimerà in questi termini l’autore dei due personaggi che gli hanno dato fama internazionale. ...